Larissa Espinal: la hondureña que destaca en las Relaciones Públicas para Samsung

Cuando era niña, Larissa Espinal se inscribía en todas las actividades de la escuela con el objetivo de perder la timidez; ese esfuerzo dio buenos frutos, pues años más tarde se convirtió en una reconocida presentadora de noticias y actualmente es la Gerente Regional de Relaciones Públicas de Samsung Latinoamérica.

“Cuando era pequeña me gustaba la oratoria, pero cuando entré a la escuela me convertí en una niña muy tímida. Esto fue cambiando con el tiempo, y para yo poder combatir esa timidez, lo que hacía es que me matriculaba en todas las actividades que podía, como teatro, oratoria y poesía. Y de esa forma me fui obligando a dejar de ser tímida”, recuerda Larissa Espinal, en una entrevista con Amiga.

Luego de salir del colegio, y tras iniciar sus estudios universitarios en Comunicaciones y Publicidad, Larissa Espinal participó en un “casting” para trabajar en el Canal 54. Fue elegida como presentadora en un show de videos musicales y así fue incursionando en los medios de comunicación.

En ese medio trabajó por algunos años y fue su familia, especialmente su abuelita y su madre, quien la motivó a participar en otro “casting”, pero esta vez para un proyecto más serio: como presentadora de noticias en el programa “Hoy Mismo”, de Televicentro.

“Un día me atreví y fui a realizar el casting. Tuve la fortuna de los compañeros del área de producción, los camarógrafos fueron muy amables y muy atentos conmigo. Al final el liceciado Edgardo Melgar y la licenciada Ana María Villeda decidieron escogerme entre cientos de chicas que participaron en ese momento. Y así tuve la fortuna de iniciar una carrera en Televicentro como presentadora del noticiero “Al Mediodía””, cuenta la periodista hondureña.