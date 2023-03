Damaris López: Emprendedora hondureña y apasionada de la bisutería

Constancia y pasión por lo que hace es lo que define a Damaris López, una joven sampedrana fundadora de Destellos Bisutería, una tienda muy popular en San Pedro Sula que ofrece accesorios y artículos para crear, como su nombre lo dice, bisutería.

A sus 32 años, Damaris se dedica de lleno a este negocio, en el cual empezó desde que era una adolescente. Hace tres años inauguró con éxito otra tienda en Tegucigalpa y ya cuenta con más de 13 mil seguidores en Instagram y cerca de 22 mil en Facebook.

La idea de este negocio inició cuando ella tenía 18 años y empezaba sus estudios universitarios.

Cuenta que lo que ganaba en ese entonces le servía como un ingreso extra durante su época de estudiante.

Fue en el año 2016, después de graduarse como licenciada en Mercadotecnia en la Universidad Privada de San Pedro Sula, cuando inauguró su primer local en el bulevar Morazán.

“Empecé en mi casa y me acuerdo que con las primeras ventas que hice me compré un escritorio. Después me compré una computadora y así poco a poco iba comprando mis herramientas. Luego tenía tanto material que acondicioné un cuarto solo para eso. Durante el día le ayudaba a mi padre en su negocio, luego estudiaba en la universidad y en las noches trabajaba creando accesorios”, recuerda.