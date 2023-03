Cuidados básicos de belleza en verano

El sol, el viento, las tardes enteras al aire libre, los paseos por la playa sientan fenomenal a cualquiera, pero eso no significa que haya que obviar algunos cuidados de belleza básicos en verano.

Porque si quieres que tu piel, tu cuerpo y tu cabello no sufran por los excesos de la época estival, tienes que prestar atención y seguir algunas sencillas recomendaciones.

1. Hidratación profunda de la piel.

Debes mantenerla hidratada con productos acordes a tu tipo de piel. Es importante además exfoliar e hidratar la piel a diario, así como protegerla de los rayos solares.

2. Más agua y menos alcohol.

Es importante beber preferiblemente agua no demasiado fría, y no pasar demasiado tiempo al sol para evitar la deshidratación. Tengamos o no tengamos sed, se recomiendan de dos a tres litros diarios.

Además, hay que procurar disminuir el consumo de alcohol principalmente en las horas de exposición solar.

3. Protección solar de cuerpo, rostro y cabello.

No solo debemos mantener protegido nuestro cuerpo sino también nuestros ojos, con gafas de sol, y nuestro pelo, con productos que evitan los daños que produce en sol en el cabello.

4. Broncéate de forma segura.

Lo más importante que puedes hacer para mantener una piel cuidada y de aspecto sana es protegerla del sol.

Los rayos UVA causan fotoenvejecimiento (y este daño puede causar arrugas, manchas y pérdida de elasticidad), así que utilizando un buen SPF y evitando el sol durante las horas más duras.

Otra opción es utilizar nuestras lociones autobronceadoras para conseguir un bronceado de aspecto natural y luminoso.

5. Utiliza un protector de maquillaje.

Ya sea por el sofocante calor, los juegos al aire libre o la piscina, el maquillaje tiende a derritirse con más facilidad en verano. Utiliza un protector de maquillaje resistente al agua para mayor duración.

6. Hidrata tus labios.

La barra labial es perfecta para el invierno pero si prefieres un look más natural en verano, optar por una crema de labios ligera.

Son más hidratantes que los pinta labios. Así podrás lucir un look más natural mientras cuides e hidrates tus labios.

7. Cuidados al depilarte.

Si durante el verano te depilas con más frecuencia asegúrate de cuidar tu piel para no irritarla. Utiliza un gel para depilarte y una vez hayas acabado aplícate una loción corporal para hidratar tu piel.

