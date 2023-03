Día de la felicidad: ¿cómo lograr ser feliz con uno mismo?

La felicidad viene desde adentro y la única manera que se puede sacar este sentimiento es a través de un proceso de conocerse a uno mismo y entender que se está creando una vida consciente o inconscientemente a diario, por ello se debe salir del estado de víctima.

El victimizarse evita que las personas sean felices, porque culpan a otros de lo que les pasa, como por ejemplo, “una persona que se hace víctima, su felicidad depende de lo que pase afuera y no debería de ser así, todo viene de adentro”, comenta Mireya Nasser, coach en salud integral y crecimiento personal.

Muchos creen que no existe la felicidad porque viven culpando a otros y las personas no pueden depender de eso y no se puede encargar de hacer feliz a los demás, usted se debe de encargar de poner límites y volverse una prioridad en su vida.

“Si una persona quiere ser feliz tenemos que ir a lo más básico, tenemos que empezar a practicar la gratitud y crear este hábito, nosotros podemos empezar a notar las pequeñas cosas que tenemos.

Entonces cuando empezamos a enfocar nuestra energía en lo que sí tenemos, eso se va haciendo más grande, nuestro corazón se siente más lleno entonces empezamos a ver la vida desde otra perspectiva versus cuando nos estamos quejando”, afirma Nasser.

Pasos a seguir.

Número uno, empezar a practicar la gratitud

Dos, enfóquese en salir de su zona de comodidad a diario para sorprenderse, como crecer y ser diferente. A veces cuando se vive en piloto automático las personas no son felices, porque están viviendo lo mismo una y otra vez.

Despertar la creatividad única; cada persona lo tiene, porque cuando no lo sacamos no llegamos a ser felices.

Amarse a uno mismo y ser feliz van de la mano

Una persona que no se quiere, que no se acepta, que no se ama, no puede ser feliz, eso significa que está buscando su felicidad afuera con la aprobación de los demás, pero la realidad es que la única aprobación que uno necesita se la puede dar uno mismo.

Muchos se enfocan en lo externo o lo material, es por eso que hay muchos que dicen “lo tiene todo y no son felices” o “lo tengo todo y no encuentro la felicidad”, porque no buscan la felicidad dentro de uno mismo ya que lo importante es lo interno.

Este sentimiento también es un estado mental, por eso la gratitud es clave, cómo empezar a estar agradecido por todo y por todos.

Algunas personas llevan tantos años viviendo bajo la misma rutina que comienzan a sentirse vacíos, y eso lo sienten porque han dejado de crecer, de conocerse, de encontrar lo que es posible.

Para esto se debe de preguntar a usted mismo: ¿Qué me gustaba hacer chiquito que puedo hacer ahora? Debe de probar cosas nuevas, no vivir en la monotonía.

¿Qué hace feliz a una persona?

Hacer las cosas que ama. Pregúntese: ¿qué me gustaría hacer hoy, que tal vez no he hecho?”, porque las personas siempre están haciendo lo que los demás esperan de ellos, y se olvidan que lo importante es la felicidad de uno mismo.

La felicidad puede ser simplemente ir por una taza de café con una amiga y platicar, eso la hace feliz porque está saliendo de la rutina.

Lo rutinario puede hacer que no sienta el sentimiento de felicidad, así que explore fuera de ella.

Pasos para ser feliz con uno mismo.

Según Mireya Nasser para que una persona pueda llegar a ser feliz debe de seguir los siguientes pasos:

1. Tomar la decisión de ser una persona más feliz.

2. Volverse una prioridad en su vida, dejar de vivir para los demás y empezar a enfocarse en uno mismo.

3. Salir del estado de víctima y decir “mi felicidad depende de mí misma y no de lo que pase afuera”.

4. Practicar la gratitud a diario, ser agradecido por lo que tienes y por las personas que te rodean.

5. Pregúntese “¿qué me haría feliz hoy?” y hacerlo sin pensar en el qué dirán.

6. Abrazar a sus seres queridos, abrazar por lo menos seis veces al día y ser agradecido, libera ciertas hormonas para poder ser feliz.

Hacer contacto con la naturaleza como cuando eran niños. Buscar algo en donde digan, “esto me va alegrar el día”, porque cada día tiene que ser distinto.

7. Buscar a hacer las cosas que ha dejado de hacer, ya sea por falta de tiempo. Su día a día se puede convertir en una rutina.

Empiece el cambio poco a poco y notará la diferencia, sugiere Nasser.

