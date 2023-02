Victoria’s Secret es ahora para todas las mujeres

Así, Bella Hadid , Imaan Hammam, Adut Akech, Candice Huffine, Taylor Marie Hill y Valentina Sampaio, famosa modelo transexual, entre otras, nos muestran cómo la belleza viene en todas las tallas y sabores, y que no puede restringirse a lo que antes se consideraba como medidas “perfectas”.

Fotografiadas también por una mujer, la talentosa Camille Summers-Valli, la oferta incluye brassieres, tangas, bottoms, ligeros, coordinados, pijamas y batas de cama principalmente en rojo pasión, rosa, lila y negro, aunque no faltan los acentos metálicos en una colección que se llama acertadamente Very Sexy and Dream Angels.

“Es maravilloso ver cómo ha evolucionado Victoria’s Secret, ya que antes promocionaba sólo un estereotipo de mujer y hoy el abanico está totalmente abierto para que quepan allí todo tipo de mujeres: negras, asiáticas, curvy, trans creo realmente que podemos hablar de un avance en todos los sentidos”, afirma la experta en moda Araceli Motta.