Mitos y realidades de la bichectomía

En los últimos años, los estándares de belleza han impuesto nuevas tendencias tanto en las prendas a utilizar como en la forma del cuerpo. Son muchas las mujeres que están optando por mejorar el aspecto estético de su rostro a través de distintas cirugías.

En este caso, hablaremos de los pros y los contras de la bichectomía, una técnica que ayuda a definir el rostro y los pómulos.

¿Qué es la bichectomía? “El procedimiento consiste en la extracción, mediante una intervención quirúrgica, de las llamadas bolas de Bichat, unas glándulas de tejido graso que se encuentran en las mejillas por debajo de los pómulos y separadas completamente de otros tejidos”, explica el doctor Óscar Rodríguez, especialista en cirugía estética.

Asimismo, afirma que estas glándulas no cumplen ninguna función específica en los adultos, sino que solo aportan volumen a la zona, haciendo más redondo el rostro según su tamaño y la forma del contorno facial.

¿Quiénes pueden hacérsela? “La bichectomía está indicada para personas delgadas, de cualquier sexo, que tienen un aspecto redondeado y poco definido del rostro, sin que esto se deba a un posible sobrepeso”, indica.

También para personas que deseen un rostro más estilizado, ya que al extirpar las bolas de Bichat, se consigue dar un aspecto más delgado a la cara, como consecuencia de hundimiento de la mejilla que acentúa más los pómulos.

Es importante tomar en cuenta que no se recomienda en jóvenes menores de 18 años. Proceso. Durante la cirugía se realizan cortes en la parte interna de las mejillas, no es una intervención larga, dura entre 40 y 60 minutos y no necesita grandes cuidados posteriores, por lo que se podrá volver a la rutina diaria en poco tiempo.

Lo que sí es importante es mantener una correcta higiene antes, durante y después del procedimiento porque la boca es muy propensa a las bacterias y podría llegar a infectarse. Al finalizar el procedimiento quirúrgico, el cirujano colocará una venda compresora para reducir la hinchazón.

Posoperación. El doctor también sugiere la aplicación de hielo en las mejillas para ayudar al proceso de recuperación y reducir la inflamación. Asimismo, se suelen recetar medicamentos que incluyen antibióticos y antiinflamatorios con el objetivo de evitar infecciones y mitigar el dolor (aunque sea liviano) para cuando pase el efecto de la anestesia.

Se debe tomar la dosis recomendada por el experto para un mejor resultado. En algunos casos, una mejilla puede estar más inflamada que la otra, pero esto es parte del proceso y no representa ninguna anormalidad.

Alimentación. Una parte fundamental del proceso posoperatorio y cuidados de la bichectomía es la alimentación, se sugiere consumir solamente líquidos durante las primeras horas. Posteriormente, la dieta indicada por el médico suele ser estricta y se debe cumplir al pie de la letra para evitar consecuencias.

El objetivo es que el paciente haga esfuerzos al masticar y también para no tener infecciones en el posoperatorio. Siempre se recomienda al paciente evitar los alimentos duros hasta que la recuperación esté completa. Poco a poco, la paciente podrá comer alimentos blandos y retomar la actividad física.