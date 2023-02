Claudia Gonzales y su gran regreso a la música

En 2009 la vida parecía sonreírle a Claudia Gonzales, en aquel entonces la cantautora hondureña era una de las concursantes de la cuarta temporada del reality show “Latin American Idol”, que se realizó en Buenos Aires, Argentina.

La joven puso el nombre de Honduras en alto, pero aunque todo parecía ir bien, la realidad era otra. Pese al éxito artístico que gozaba en esa época, Claudia no se sentía feliz, ella sentía que “algo le faltaba”.

Fue durante ese tiempo que la cantante tuvo un encuentro con Dios y tomó una difícil decisión, renunciar a la música secular para comenzar su servicio, ahora como una artista cristiana. Y después de varios años ausente, la catracha ha regresado a la escena musical con “Valiente”, un tema en el que ella habla de su proceso tras entregar su vida a Dios.

En una entrevista con Amiga, Claudia abrió su corazón y expresó su sentir sobre esta etapa en su vida, así como sus proyectos y su experiencia en ‘Latin American Idol’, el cual, según ella misma revela, fue el programa que “marcó un antes y un después en mi vida”.

“‘Latin American Idol’ fue una bendición para mí, pero este programa también marcó un antes y después en mi vida , porque fue justo cuando yo regresé de Argentina que empieza el proceso de mi conversión, es el momento en el que yo me retiro de la música secular... Fue un llamado de Dios, un toque que a veces no logramos comprender”, recuerda Claudia, quien en ese momento sufría depresión.

“Este es el sueño que cualquier artista quiere tener, estar con los productores de Sony Music, estar en un programa que se ve a nivel internacional... Pero a pesar de todo, yo sentía una oscuridad en mi alma, me sentía triste, incluso tuve depresión por varios meses. Y aunque todo era lindo en ese entonces, por lo del show, yo no me sentía alegre, había algo que no me completaba... Hablé con un amigo, y me dijo: “Yo creo que Dios te está llamando”. Allí fue donde yo tomé todos mis sueños, y le dije, ‘Señor, aquí estoy, toma mi ser, toma mis sueños’, fue como tirarme de un paracaídas”, cuenta.

