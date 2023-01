Las 5 dietas de moda para adelgazar

“Sí, toma tiempo. Pero recuerda, se trata de tu salud. No se trata de tu peso. Es para estar sano”, continuó Diekman. “Porque si pierdes 10, 20 o 30 libras (4.5, 9 o casi 14 kilos), pero de masa muscular y no de grasa corporal, no sirve para nada”.

“Pero la pregunta es si se trata del ayuno intermitente o de que come menos calorías” porque tiene menos horas al día en que comer, planteó Diekman. “Es una de esas cosas en que se llega a un compromiso y se dice que quizás no sea una opción magnífica, pero que probablemente no sea una mala opción. Si le funciona a usted, hágalo”. Pero asegúrese de que su horario de ayuno encaje con su vida, aconsejó Heller. Asegúrese de que las horas o días en que vienen encajen con sus actividades cotidianas.

La dieta paleo es similar, pero aborda la alimentación desde una dirección distinta. Aquí, la idea es volver a la forma en que los humanos comían durante el Paleolítico, hace más de 2 millones de años.

“La paleo no es tan extrema” como la keto, dijo Diekman. “También reduce los carbohidratos, pero incluye más frutas y verduras”. Es posible intentar llevar una dieta keto o paleo de manera saludable, con la ayuda de un dietista para asegurarse de satisfacer las necesidades nutricionales, demostrar Diekman.Pero el problema de estas dietas es lo mucho que hay que limitar lo que se come, lo que probablemente requiera cambios importantes que no sean sostenibles.

"La gente dice que funcionan. Que pierden peso. Y les pregunto qué pasó. Y me contestan que recuperaron el peso. Para mí, no basta", dijo Heller. Pero el problema de estas dietas es lo mucho que hay que controlar lo que se viene, lo que probablemente requiera cambios importantes que no sean sostenibles."

