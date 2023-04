¿Cómo cuidar la economía en las vacaciones?

Definitivamente es de suma importancia, antes de las vacaciones si piensas salir a distraerte cuidar tus gastos ya que la mayoría se sobrelimita y se olvidan del presupuesto que normalmente tienen para sus necesidades .

Para muchos la alegría de la diversión los hace olvidar que después no tendrán para pagar los excesos de gastos.

¿Cómo ser más organizados?

Primero que nada antes de salir de la casa se puede realizar un presupuesto y apegarse a el, con el fin de no regresar de vacaciones sobregirados .

Al realizar un presupuesto se ponen parámetros de hospedaje, comida, diversión, compras, entre otros.

Porque especialmente en estas fechas es cuando se realizan más gastos “hormigas”. En otras palabras, compramos cosas fuera del presupuesto .

Un ejemplo, el día que salgas dirás “voy a llevar 500 lempiras para comprar en recuerdos, snacks, etc.”, ahora, si vas ajustado solo con lo del viaje y te interesas en cosas “ baratas ”, puede que al regresar a casa y saques cuentas veas que gastaste 1,000 lempiras más de lo que llevabas presupuestado.

Si es un viaje en familia en donde cada miembro cooperará. Se puede crear un presupuesto familiar de acuerdo a los ingresos de cada uno y, preguntar cuánto van a invertir .

Para cuidar la economía, el Licenciado en finanzas Edwin Goméz recomienda primero definir qué se quiere hacer. Quedarse en casa compartiendo con los seres queridos o salir.

Puede leer: 10 cosas que debe revisar en su carro antes de salir de viaje

Consensuar entre todos y después buscar las alternativas de viaje con lo que respetan los precios de hoteles, comida, distracciones, etc. Y que sean las más cómodas considerando la seguridad y que se ajusten al presupuesto .

Recuerda también no viajar por quedar bien con los amigos, no sobregirar las tarjetas de crédito y no dejarse llevar por las emociones o la famosa frase de “Dios proveerá ” o “ el dinero va y viene ”.

Si vas a salir del país y quieren comprar paquetes con extrafinanciamiento, el experto Esteban Pérez licenciado en contaduría pública y finanzas da algunas recomendaciones:

El extrafinanciamiento tiene sus pro y contras, por ejemplo hay personas que aprovechan la liquidez, así que lo toman y con el dinero que costaba el paquete lo invierten y lo multiplican ; y luego tienen para pagar el paquete y les quede un poco más.

“No recomiendo tomar un extrafinanciamiento para la salida, debido a que si se toma y no se tiene la capacidad de pagar el viaje completo o en cuotas de igual forma nos vamos a sobregirar .

Si se llega a tomar el extrafinanciamiento previo hay que hacer un presupuesto mensual y ver cuánto dinero “ nos sobra ” mensualmente y cuánto puedo pagar para no estar sobregirado . Esto es muy importante ya que tenemos emociones, y luego nos desequilibramos por lo que resta del año,” comentó Pérez.

Cada quien decide qué hacer con su dinero, pero debe hacerlo sin perder la cabeza, sin comprometerse fuera de sus ingresos y con responsabilidad, para disfrutar de sus vacaciones y al regresar no quedarse sin dinero o estar lleno de deudas .

También lea: “Tips” para empacar la maleta de viaje