Paola Peña: “‘Reto’ cambió mi vida y me ayudó a sanar”

San Pedro Sula

En diciembre de 2022, Paola Peña atravesaba un mal momento, pero un día llegó una noticia que le cambiaría la vida: había sido seleccionada como una de las concursantes del exitoso reality show de Televisa: “Reto Cuatro Elementos”. Fue el pasado fin de semana cuando se dio a conocer de que la hondureña se convirtió en la ganadora de dicho programa. A través de un mensaje en redes sociales, Paola expresó su gratitud y alegría por el logro. “Hice realidad un sueño que tenía desde el 2018, hoy doy testimonio que todo se puede hacer realidad con dedicación y empeño”, escribió en un emotivo post. Ahora, en una entrevista con AMIGA, Paola cuenta cómo el programa “Guerreros” fue el preámbulo de una aventura que después la llevaría a “Reto Cuatro Elementos”. “Yo trabajé muy duro para poder llegar a este reality, participé en otros concursos y siempre soñaba con la oportunidad de poder llegar a ‘Reto Cuatro Elementos’”, dice Paola. “Yo llegué a ‘Reto’ gracias a ‘Guerreros’, que es otra franquicia que produce Televisa. En 2021 me llamaron para venir a hacer casting, pero yo ya tenía dos años retirada de este tipo de programas, pesaba 70 kilos, y sentía nervios porque no estaba preparada físicamente, ni mentalmente. Pero decidí tomar la oportunidad, y así se me abrió la puerta en ‘Guerreros’, y luego esto me abrió las puertas para ‘Reto’”, confiesa la joven, quien radica en México desde hace dos años.

Tiempos oscuros. A finales de 2022, sufría depresión y lidiaba con varios problemas. Sin embargo, cuando llegó la oportunidad de participar en “Reto Cuatro Elementos”, esto se convirtió en un rayo de esperanza en su vida, en “un nuevo comienzo”. “Después de ‘Guerreros’ estuve un año fuera de los medios, y no me salía ninguna oportunidad. Y el año pasado me llamaron en diciembre, para ‘Reto’, y yo le conté a mi mamá y lloré de alegría porque tenía muchos problemas sentimentales, económicos, tenía depresión y todo se me había acumulado”, recuerda. “Esa noticia me cambió la vida, y me dio la oportunidad de sanar, porque te encierran dos meses prácticamente en la nada, y eso me ayudó a cambiar mi manera de ver la vida, de seguir adelante, y de aprender a no quejarme”, reflexiona Paola. Lea también: Lovely Granados: De la televisión al emprendimiento por amor a sus hijos