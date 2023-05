Lovely Granados: De la televisión al emprendimiento por amor a sus hijos

Especial Día de la Madre

SAN PEDRO SULA. Madurez, entrega y sacrificio son tres palabras que identifican a la hermosa comunicadora Lovely Granados, sobre todo ahora que disfruta su etapa como madre de Asaf José y Óscar Alberto, los niños que se han convertido en el motor de su vida y le han enseñado que con amor y dedicación todo es posible. Tal como su nombre lo indica, Lovely es una mujer adorable, carismática y muy trabajadora, Dios le concedió una sonrisa que cautiva y deslumbrantes ojos que reflejan su noble corazón. Sin embargo, más allá de su belleza y personalidad, existen muchas historias que han marcado su vida, su paso por los medios de comunicación y su nueva faceta como emprendedora están muy relacionados a su rol de mamá y a los retos que implica. - CAMBIOS RELEVANTES - “Cuando era joven, trabajando en televisión, solo pensaba en mi y en qué haría más tarde con mis amigas, hoy puedo decir que mi vida es una montaña rusa de emociones pero que disfruto cada día”, manifestó. Asimismo, Lovely desnudó sus sentimientos con los lectores de LA PRENSA para hablar acerca de la difícil situación que enfrentó siendo madre primeriza, cuando su bebé fue diagnosticado con autismo a los 18 meses de nacido y se vio obligada a tomar decisiones.

Por el ritmo de vida que llevaba, me costaba encontrar un empleo, incluso en los medios, en todas partes al momento de decir la condición de mi hijo se me negaba la posibilidad porque pensaban que era muy sacrificado mi tiempo, traer y llevar a mi hijo de terapia en terapia fue una locura y por eso me negaba a la posibilidad de tener otro hijo. Pero hoy veo los resultados y lo considero un milagro de Dios, una hoja clasificó a Asaf como autista, pero puedo decir que él es altamente funcional y alegre. Ahora también disfruto de mi segundo hijo, Óscar Alberto es un tesorito predicado de Dios, porque aunque pasaron 6 años, Dios me ha regalado momentos que con mi primer hijo no viví, por ejemplo, que me dijera mamá siendo apenas un bebé; Asaf me dijo mamá hasta los 3 años.

- LACTANCIA - Lovely también comentó cómo han sido sus experiencias en este sentido: ¡Dios mío!, con mi primer hijo sufrí mucho, creo que por su condición, siempre fui muy “lechera” pero solo le ofrecí lactancia materna exclusiva en biberón durante 6 meses. Por su parte, Oscarito definitivamente ha sido mi saca leche humano jajaja, es un ternerito, ya casi cumple el año y sigo amamantándolo.

- RETOS - Ser madre, ese es el reto, los hijos no vienen con manual pero maravillosamente Dios nos creó con ese instinto materno. Cuando le llamaba la atención a mi hijo mayor sufría mucho, casi podría decir que estaba deprimida, busqué ayuda psicológica, quería ser la mejor madre del mundo pero no encontraba empleo, luego llegué a tener 6 trabajos para poder ayudarle a salir adelante y casi no lo veía porque trabajaba de 5:00 a.m. a casi 9:00 p.m. Recordar ese momento de mi vida me llena de nostalgia y a la vez me hace sentir orgullosa de decir aquí estoy, sacando a delante a mis hijos.

" Si ustedes están bien, sus hijos estarán bien. Yo aún con lágrimas en los ojos me paro frente al espejo y me digo que soy bella, que Dios me ama, que voy a lograrlo hoy otra vez. "

- APOYO - Lovely asegura que no habría logrado superar estos obstáculos sin el ejemplo de su madre: “Ella me enseñó a ser una madre a toda padre y me enseñó que nada es regalado, qué hay que trabajar y sacrificarse por los hijos, sé que tuve la mejor maestra”. Además, quiero darle un aplauso a mi esposo, ha sido una ayuda fundamental no solo con mis hijos, sino en apoyarme para seguir preparándome. Creo, definitivamente, que Dios está con nosotros por que no contamos con una niñera, y tenemos casi tres emprendimientos y aparte nuestra vida de esposos. Por otra parte, los amigos, los buenos amigos saben esperar y por eso también estoy agradecida, por que sé que mis tres amigos más cercanos (que aún no son padres) me entienden cuando les digo “debo correr”, “ya me voy”, “mis hijos me necesitan”. - TRAYECTORIA - Empecé en Campus TV, mi madre me apoyó bastante, ella me decía que lo iba a lograr, hice más de tres casting y pude entrar con apenas 17 años. Luego estuve en un noticiero en VTV, tuve grandes mentores con quienes estoy muy agradecida, después llegué a Canal 6 y también hice algunos trabajos en radio. Hace muchos años di una entrevista para Diez y me dije “seré la próxima María Celeste Arrarás”. Considero que esta etapa no ha terminado, solo la puse en pausa, he emprendido y he utilizado mi talento y mi ingenio para siempre estar conectada con mis seguidores por medio de redes. Me han llegado propuestas, pero entre ser madre y emprendedora o volver al medio, prefiero seguir emprendiendo para dejarle algo a mis hijos. Y aquí es donde viene la palabra SACRIFICIO, porque aún no ha llegado una propuesta que se acomode a mi nuevo estilo de vida, ahora soy madre y eso es importante también.

- ESPÍRITU EMPRENDEDOR - “Desde muy pequeña trabajaba a domicilio maquillando amigas, haciendo pies y secando cabello. Ya en la etapa de tener mi primer hijo y verme en la pena de no encontrar trabajo, una amiga que aprecio muchísimo (Taisha Urias) fue un ángel, ella me apoyó, me abrió las puertas de su salón de belleza y me dio trabajo como cajera, gracias a ella aprendí muchas cosas”. Poco a poco Lovely fue adaptándose a este nuevo estilo de vida y, gracias a sus aspiraciones, ingenio y talento, logró establecer su propio negocio llamado “Lovely Beauty Studio”, el cual inauguró el año pasado en la colonia Jardines del Valle.

“Ser emprendedora no es fácil, la preparación ha sido constante, he recibido talleres, he estado en constante aprendizaje, recibí un taller con una compañía italiana para mejorar técnicas en colorimetría, y en el maquillaje me considero muy profesional pero sigo aprendiendo tendencias y técnicas para estar a la vanguardia”.

" Emprender es saber administrar, dirigir, ser líder y mantener la calma. Antes de hacerlo pregúntale a Dios si es por ese camino y que abra las puertas conforme a sus planes. "