Cuidados que debe saber al usar filtros solares

La Academia Estadounidense de Pediatría (American Academy of Pediatrics) aprueba el uso de protector solar en los bebés menores de 6 meses solo si no pueden cubrirse con ropa y no hay suficiente sombra.

NO SE HAGA DEPENDIENTE DEL PROTECTOR. Usar un protector solar para estar al aire libre es importante, pero hay otras maneras de protegerse la piel contra los rayos ultravioleta. Use gorros, camisas especiales, sombreros, viseras y anteojos de sol que le ayudarán a no quemarse e irritar la piel. No olvide permanecer en la sombra en determinados horarios, evite lo más que pueda exponerse directamente a los rayos del sol.