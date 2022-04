Guía práctica para planificar tus comidas saludables

¿Alguna vez decidiste irte de vacaciones de verano, cogiste el carro y manejaste sin saber a donde ibas?

Suena interesante y lleno de aventuras, ¿verdad? La mayoría de personas no cogemos el carro sin ningún rumbo, sino que nos tomamos el tiempo de armar un plan:

1. Guardas presupuesto para armar el viaje.

2. Investigas los lugares donde te gustaría ir.

3. Lees reseñas de hoteles y restaurantes.

4. Buscas el mejor boleto de avión o revisamos el carro para condiciones de viaje.

5. Haces la maleta de acuerdo al clima que habrá en el lugar.

6. Dejas todo listo en casa: luces apagadas, alarmas, estufa desconectada... en fin.

Podría seguir y seguir con más pasos, pero ya tú me entiendes a lo que me refiero. Cuando tú tienes una meta importante, como irte de vacaciones, tomas en consideración todo lo que puede suceder y cómo lo planificas para disfrutar al máximo. ¿Cierto? Entonces... ¿por qué no haces lo mismo con tu salud?

Preparar un menú semanal para tu casa es algo que no solo te ayudará a tener claridad sobre lo que vas a comer, sino también cuánto comer y los ingredientes que necesitas. Cabe mencionar que esto te ahorrará mucho tiempo, dinero y alimentos que se echan a perder porque no los usaste.

Además, si te vas de vacaciones en el verano, ya sabes lo que necesitas justo para los días antes y los días después y no quedan sobras en tu refrigerador ni nada que tenga un olor medio sospechoso cuando regreses.

Para ayudarte a planificar esas comidas saludables, nutritivas y deliciosas quiero regalarte una guía para un menú de 7 días de comidas saludables.

Ingresa a este enlace: https://12habitos12semanas.com/meal-prep-facilito para descargarlo gratis.

Para más información puedes visitar

www.melissa-wellness.com/strongmom

Seguirla en redes @melissafortin.wellness