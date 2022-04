Recomendaciones para ahorrar el combustible de tu vehículo

Redacción. Vas en tu automóvil y te marca falta de gasolina, es ahí cuando te percatas que ya no solo te ajusta lo que pagabas, tampoco te dura como antes, ya no funciona ponerle la misma cantidad de combustible y tu economía se ve amenazada.

Luego llegas a tu casa y te preguntas por qué no te ajusta el dinero, tomas algo para escribir y desglosar tu presupuesto, logras darte cuenta de que en la gasolina es donde se va gran parte de tu presupuesto. Es algo que no solo te preocupa a ti, es un mal que va en aumento en la mayor parte del mundo por diferentes razones políticas y económicas.

Aunque pienses que no, puedes implementar medidas de ahorro. Aquí algunas sugerencias que puedes tomar en cuenta para economizar ese carburante tan importante.

APAGAR EL MOTOR. Si te vas a detener por más de un minuto, ya sea en un semáforo, por el tráfico o cualquier otro motivo, la mejor opción es apagar el carro para ahorrar combustible. Ese ahorro dependerá del tiempo que vayamos a estar detenidos, de la tecnología y del estado de los filtros de aceite. Es clave considerar que si se hace constantemente puede dañar el módulo de encendido, cuyo precio es alto en la mayoría de los modelos de vehículos.

EL MOMENTO ADECUADO PARA COMPRAR. Aunque no lo creas, es preferible comprar gasolina temprano en la mañana o al final del día, en la noche. Si compras cuando el día ya ha calentado, la gasolina es menos densa, esta se expande y entonces el galón que compras ya no es exactamente un galón. Y esto no tiene nada que ver con la posición de la luna o la forma de las nubes, lo que influye es el nivel de temperatura, que debe ser la más baja posible, la cual se da durante la noche o madrugada en las principales ciudades del país.

CONDUCE TRANQUILAMENTE. No conduzcas agresivamente porque desperdicias combustible, especialmente cuando circulas a velocidad de carretera. Por eso acelera suavemente, frena antes y con delicadeza y mantente en el mismo carril mientras sea seguro. Estas técnicas no solo te van a permitir ahorrar combustible, sino que también prolongan la duración de frenos y llantas. Al final de todo no solo te ahorras gasolina, sino que cuidas tu auto.

NO ANDAR EN PUNTO MUERTO. Si bien al poner la palanca en neutral y andar en punto muerto hasta detenerse parece que ahorras combustible, es lo opuesto. Muchos carros modernos con inyección de combustible, si lo colocas en neutral, el sistema sigue enviando combustible al motor para mantenerlo funcionando. A esto se le suma la posibilidad de un accidente, por ejemplo, si vas en una calle cuesta abajo de esta forma, el carro se puede descontrolar porque el freno motor no puede hacer su función.

USO DEL AIRE ACONDICIONADO. Si bien es cierto que cuando estamos en tiempo de verano la temperatura puede rondar los 38ºC, ante esto es automático el deseo de querer subir las ventanillas y encender el a/c,aunque ello implique mayor consumo de gasolina.Según la Dirección General de Tráfico de España, el calor intenso nos puede hacer perder el 20% de nuestros reflejos.

REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DEL AUTOPERIÓDICAMENTE. Cuando al vehículo no se le ha cambiado el aceite de motor hace mucho tiempo, está desalineado o los inyectores están tapados por la suciedad, el gasto por combustible podría aumentar. Lo ideal es llevar su automotor a algún taller certificado para la respectiva revisión y de estamanera prevenir gastosinnecesarios.