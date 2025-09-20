Esther Cañadas: “Intento ser auténtica, no perfecta”

Madrid

La modelo internacional Esther Cañadas es un ejemplo de resiliencia. Puso su carrera “en pausa” por problemas de salud y, tras cinco años de regreso a la moda, sigue acumulando campañas y desfiles. Esta semana volvió a Madrid, donde participó en el show de Carolina Herrera en la Plaza Mayor. Ahora encabeza también el desfile de Lola Casademunt by Maite en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y pronto será la imagen de la nueva campaña de Donna Karan, la firma con la que se dio a conocer internacionalmente. “Siempre he sido supertrabajadora y he tenido una acogida maravillosa. La moda siempre ha sido exigente conmigo, pero también generosa”, afirmó Cañadas a EFE minutos después de probarse los vestidos con los que abrirá y cerrará el desfile de Lola Casademunt.

Diagnosticada con vasculitis, una enfermedad autoinmune, asegura que disfruta más esta etapa que sus inicios, cuando tenía claro lo que quería pero no sabía cómo alcanzarlo. Reconoce que llegar a ser una top model no fue sencillo, aunque nunca se dio por vencida. "Si una puerta está cerrada hoy, no significa que lo esté para siempre. Puedes pensar en cómo llegar de otra manera", expresó. Cuando comenzó no tenía referentes, pero hoy ella misma lo es para nuevas generaciones. "Lo disfruto muchísimo, no es una presión. Intento ser auténtica, no perfecta", subrayó.