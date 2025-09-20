Esther Cañadas: “Intento ser auténtica, no perfecta”

La modelo internacional Esther Cañadas es un ejemplo de resiliencia. Puso su carrera “en pausa” por problemas de salud y, tras cinco años de regreso a la moda, sigue acumulando campañas y desfiles. Esta semana volvió a Madrid, donde participó en el show de Carolina Herrera en la Plaza Mayor.
Ahora encabeza también el desfile de Lola Casademunt by Maite en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y pronto será la imagen de la nueva campaña de Donna Karan, la firma con la que se dio a conocer internacionalmente.
“Siempre he sido supertrabajadora y he tenido una acogida maravillosa. La moda siempre ha sido exigente conmigo, pero también generosa”, afirmó Cañadas a EFE minutos después de probarse los vestidos con los que abrirá y cerrará el desfile de Lola Casademunt.
Diagnosticada con vasculitis, una enfermedad autoinmune, asegura que disfruta más esta etapa que sus inicios, cuando tenía claro lo que quería pero no sabía cómo alcanzarlo. Reconoce que llegar a ser una top model no fue sencillo, aunque nunca se dio por vencida. “Si una puerta está cerrada hoy, no significa que lo esté para siempre. Puedes pensar en cómo llegar de otra manera”, expresó.
Cuando comenzó no tenía referentes, pero hoy ella misma lo es para nuevas generaciones. “Lo disfruto muchísimo, no es una presión. Intento ser auténtica, no perfecta”, subrayó.
De la moda le fascina el proceso creativo: “Ayudamos a que la gente sueñe, que vea un vestido increíble y la transporte a un momento donde se vea luciéndolo”. A sus 48 años afirma no sentirse invisible, sino plenamente valorada. “La juventud es increíble, yo la he vivido, pero creo que hay que valorar la personalidad, la experiencia, el carisma”, explicó.
Fotógrafos como Peter Lindbergh o Steven Meisel fueron cruciales en su proyección internacional, motivo por el cual nunca sintió que debía luchar de nuevo por un espacio al volver. “Había puesto en pausa una parte de mí hasta que la he quitado, y está siendo increíble”, dijo en referencia al video promocional del desfile de Carolina Herrera, donde recorre las calles de Madrid.
Cañadas asegura que disfruta de mantener un vínculo con las firmas españolas: “La moda aquí ha cambiado mucho; antes era más rígida, más difícil. Ahora hay mucha gente con talento y creatividad”.
Con una trayectoria que incluye firmas como Balmain, Mugler, Dsquared2, Chloé, Gucci, Dolce & Gabbana, Chanel, Versace, Calvin Klein y Alexander McQueen, además de incursiones en el cine con películas como El secreto de Thomas Crown y Trileros, sostiene que su carrera ha sido fruto de esfuerzo y perseverancia.
“Las cosas llegan porque te esfuerzas, porque luchas de manera constante. Cuesta, porque vivimos en un mundo de placeres inmediatos, pero todo lleva su tiempo”, concluyó.
Su presencia en el show de Carolina Herrera en la Plaza Mayor, le dio no solo realce al evento sino también marcó el comienzo de esta nueva etapa en el modelaje tras su retiro.