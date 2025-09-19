Carolina Herrera deslumbra en Madrid con moda e historia en 2026

La firma presentó su colección Primavera-Verano 2026 en un desfile que fusionó tradición española, colaboraciones locales y una celebración vibrante en el corazón de la capital.
Madrid se convirtió en epicentro de la moda internacional con el esperado desfile de Carolina Herrera, una cita que superó expectativas y dejó huella en la historia de la marca. La Plaza Mayor, lugar emblemático y primera sede madrileña de la firma, fue el escenario perfecto para una velada que combinó alta costura, cultura popular y sofisticación.
La colección se presentó entre cañas y tapas, mientras los bares del centro permanecían abiertos y los transeúntes se mezclaban con invitados internacionales. Mantener el bullicio habitual de la zona fue uno de los grandes aciertos del evento, al generar una atmósfera auténtica y cercana que rompió los moldes tradicionales de la pasarela.
Inspirada en el Siglo de Oro español, la propuesta de Carolina Herrera rindió homenaje a figuras icónicas como Paloma Picasso y Cayetana Fitz-James Stuart, XVIII duquesa de Alba. El desfile abrió con un imponente vestido negro de dramatismo barroco, seguido de siluetas ceñidas y hombros marcados que evocaron a las chulapas madrileñas, símbolo de fuerza y carácter.
Cinco firmas locales participaron en la colección, aportando un sello artesanal y contemporáneo: Seseña, con sus capas emblemáticas; Palomo, reinterpretando la camisa blanca; Andrés Gallardo, con broches de clavel en porcelana; Leavens, con joyas de cristal; y Sybilla, quien brilló con cinco looks cargados de su esencia poética y atemporal.
Sybilla también recuperó el espíritu del Madrid de la Movida. Colores vibrantes y estampados gráficos evocaron el cine de Pedro Almodóvar, mientras la banda sonora –con temas como No controles y Suck it to me– puso a bailar a los asistentes, pese al sofocante calor de la noche.
La presencia de Pedro Almodóvar y Najwa Nimri en primera fila añadió un toque cinematográfico. Aunque ambos se retiraron temprano, el resto de los invitados se trasladó al Casino de Madrid, rebautizado como Hotel La Bomba en honor a la nueva fragancia de la firma, para una fiesta que se convirtió en el broche de oro.
La celebración posterior fue tan comentada como el desfile. Alexa Chung compartió mesa con periodistas y Tokischa ofreció una actuación que, aunque no incluyó su éxito Estilazo, mantuvo la energía encendida. La fiesta, como dicta la tradición, dejó anécdotas que quedarán en el misterio de lo que ocurre en el Hotel La Bomba.
Los lunares y flores también tuvieron un espacio protagónico, reafirmando su vigencia y conexión con la estética española. Entre los diseños, no faltaron piezas dignas de la reina Letizia, embajadora natural del estilo Herrera, cuya elegancia sigue inspirando cada temporada.
Con esta tercera presentación fuera de Nueva York, Carolina Herrera reafirma su vínculo con Madrid y su capacidad de reinventarse sin perder esencia. Moda, historia, arte y celebración se entrelazaron en una noche que ya forma parte de la rentrée europea.