Niurka Marcos explota contra la Chiky Bombom: "Es una persona ambiciosa"

Redacción.

La actriz y vedette cubana Niurka Marcos no dudó en atacar a la tiktoker dominicana Lissette Eduardo, más conocida como "La Chiky Bombom", mega conocida por su saludo viral "Buenas buenas, hoy me siento deliciosa, tengo la personalidad".

Una periodista mexicana preguntó a la actriz cubana si ella también pensaba registrar sus frases para que nadie haga mercancía con éstas, ante esto la vedette respondió "claro que no, pues lo considero como algo sumamente patético y avaricioso".

"Qué ridiculez, pero qué es eso, eso es una persona ambiciosa. Yo registré todas mis frases, pero las registré para poder meterlas en canciones y esas cosas, pero la gente puede usar mis frases (...). La avaricia rompe el saco, güey, te van a cerrar, los fans te van a ignorar”, expresó Niurka sobre La Chiky Bombom.

Esta polémica surgió luego de que en TikTok aparecieran varios videos de personas que han decidido emprender realizando camisetas, tazas y otros productos con el mensaje de "Buenas buenas, tengo la personalidad", y la influencer ha amenazado con demandarlos.

Disculpas

Tras la ola de críticas, la tiktoker un video por medio de su cuenta de Instagram dónde habló sobre la polémica, revelando que estaba cansada y que hablaría con toda la sinceridad.

"Vengo aquí a poner en práctica lo que llevo seis años predicando en las redes sociales y es tener valor, ser valiente, tener fuerzas y luchar en medio de una severa tribulación. Abran la mente y la cabeza por favor. He sido juzgada, he sido muy maltratada por personas que no se han dado la tarea de por lo menos conocerme. Han malinterpretado un error que cometí y lo han puesto como les ha dado la gana. Cometí un error porque para eso tengo un equipo. Yo me mantengo callado porque allá arriba hay un Dios que todo lo ve", aclaró.

La famosa influencer asegura que los internautas la juzgaron sin conocerla realmente.

La "Chiky" también aceptó la responsabilidad por sus acciones y que pidió disculpas por las declaraciones que hizo, pero que aún así, muchas personas la han ignorado, expresó.