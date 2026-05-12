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Capturan a exalcalde Adán Fúnez por caso del ambientalista Juan López

El exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez Martínez, fue detenido este martes junto a Héctor Méndez durante allanamientos realizados en Colón, como parte de las investigaciones por el asesinato del ambientalista y defensor de derechos humanos Juan López, ocurrido en septiembre de 2024.

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