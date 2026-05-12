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Gerzón Velásquez se pronuncia sobre captura de Adán Fúnez

El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, se pronunció este martes sobre la captura del exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez, por su presunta vinculación con el asesinato del ambientalista Juan López.

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