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Así quedó la escena donde murieron dos adolescentes en el anillo periférico

Las víctimas mortales fueron identificadas como José Manuel Murillo, de 16 años, y Jonathan Alexis Palma, de 15, quienes fallecieron en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

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