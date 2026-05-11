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IHSS de luto: le quitan la vida a un empleado en negocio de Comayagüela

José Luis Álvarez Espinal, empleado del IHSS, fue ultimado a disparos en un negocio de la colonia Alemania en Comayagüela, hecho que genera consternación entre sus compañeros y familiares

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