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Sucesos
Tres policías heridos durante operativo en Sulaco, Yoro
Tres agentes de la Policía Nacional resultaron heridos con arma blanca la noche de este domingo durante un operativo en la aldea Las Pilas, en Sulaco, Yoro
Redacción La Prensa
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Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 11:05
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Redacción La Prensa
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