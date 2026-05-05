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Madre viajó de Olancho para celebrar el Día de la Madre y ambos fueron acribillados en SPS
Favio Ismael Sarmiento Padilla, de 36 años, y su madre, Isidora Padilla, de 72, fueron asesinados la tarde de este martes frente al popular colegio José Trinidad Reyes de San Pedro Sula
Redacción La Prensa
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Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 19:05
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