  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Sucesos

Joven resulta herido tras ataque armado mientras conducía en San Pedro Sula

Un joven resultó herido a balazos al mediodía de este lunes en la colonia Serán de San Pedro Sula, cuando se conducía en un vehículo que recibió múltiples impactos de bala

Últimos Videos