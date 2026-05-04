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Madre e hija pierden la vida en accidente en aldea de El Progreso

Dos personas murieron en un accidente de tránsito registrado la noche del domingo en el sector Palada, aldea Guacamaya, municipio de El Progreso, departamento de Yoro.

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