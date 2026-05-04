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Capturan a “Malicia” y “Doble A” tras enfrentamiento armado con policías en Chamelecón

Las autoridades capturaron a dos supuestos pandilleros de la 18 con dos granadas de fragmentación de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y otras armas

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