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Fallece el padelista argentino Tato Torres en accidente en Tegucigalpa

Revelan la identidad de la víctima del accidente en el anillo periférico de Tegucigalpa. Se trata del padelista argentino Brayan Alexis Torres, quien iba como copiloto junto a una mujer

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