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Autoridades reaccionan tras arresto del exalcalde Adán Fúnez

Gerzón Velásquez indicó que que existen “pruebas técnicas” que vinculan a los presuntos autores intelectuales con los autores materiales del asesinato del ambientalista Juan López

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