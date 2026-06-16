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Exfiscal Francia Medina denuncia amenazas de Joel Zelaya a su llegada los juzgados sampedranos

La exfiscal Francia Medina llega los juzgados sampedranos para la audiencia de individualización de la pena, en la que el Ministerio Público pide 31 años de cárcel y una multa de 367 millones de lempiras. El 30 de junio se conocerá la sentencia.

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