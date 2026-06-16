  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Sucesos

Rechazó a un presunto pandillero: la hipótesis que cobra fuerza en el crimen de Michelle Argueta

Michelle fue hallada asesinada en la colonia Los Pinos de Tegucigalpa el sábado 13 de junio. Presentaba visibles signos de tortura, estaba atada de manos y pies y su cuerpo tenía al menos 16 disparos

Últimos Videos