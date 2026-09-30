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Juan Ignacio cuenta todo: Reglas en Real España y cruce con Mou

El nuevo técnico de máquina habló en exclusiva y contó todos los detalles de cómo se concretó su llegada al conjunto aurinegro.

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 13:09 -
  • Redacción La Prensa
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