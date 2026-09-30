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Denil Maldonado enciende las alarmas en la H: “No creo poder llegar”

El capitán de Honduras reveló que arrastra una molestia en la rodilla derecha y puso en duda su participación ante Martinica. Maldonado admite que no está al 100 % y prefiere no arriesgar.

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 18:09 -
  • Redacción La Prensa
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