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Cristiano Ronaldo explota y revela por qué se va de Portugal: “Contaré la verdad”

Cristiano Ronaldo sacudió a la selección de Portugal al anunciar su salida de la concentración tras la polémica con su entrenador Jorge Jesus.

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 14:09 -
  • Redacción La Prensa
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