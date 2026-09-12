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Nashville de Andy Nájar le roba la victoria al Inter Miami pese a golazo de Messi

El hondureño Andy Nájar dio la asistencia para el primer gol del Nashville, que evitó la derrota en el 91 ante el Inter Miami de Messi, autor de un golazo.

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 20:09 -
  • Redacción La Prensa
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