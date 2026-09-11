  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Mauro Reyes aclara el caso de Nixon Cruz: "Hay gente que es mala leche"

El técnico explicó que la foto que circula en redes sociales es vieja donde se mira al volante de fiesta.

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 14:09 -
  • Redacción La Prensa
Últimos Videos