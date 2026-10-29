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Zonas sin luz este viernes 30 de octubre; consulte la lista
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Juan Ignacio Martínez confirma sanciones internas y se refiere a su próximo rival
El DT de Real España exigió máxima disciplina tras las recientes expulsiones y confirmó que buscan jugar en el Estadio Morazán tras un concierto.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 29 de octubre de 2026 a las 17:10
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Redacción La Prensa
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