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Crimen en Colón: investigan posible móvil pasional tras captura

Un hombre de 46 años fue detenido en Santa Fe, Colón, como sospechoso de matar a Óscar Adonay Doray Mejía. La Policía investiga un posible móvil pasional

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