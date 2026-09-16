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Familias lo perdieron casi todo tras inundaciones en Los Naranjos

Desde las 10:00 pm el desbordamiento del río Helado provocó que al menos 75 casas se inundaran en Los Naranjos, Santa Cruz de Yojoa

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 14:09 -
  • Redacción La Prensa
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