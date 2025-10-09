  1. Inicio
Video de atropello circula con contexto falso: no ocurrió en Honduras

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

Reportes de medios de otros países publicaron el contenido, pero no dan referencia del lugar en el que se registró

  • 09 de octubre de 2025 a las 15:25 -
  • Zeidy Colindres
Foto de referencia al flujo vehicular.

 Imagen: LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales un video que muestra a una mujer arrollada por un vehículo mientras intenta cruzar la calle.

Varias publicaciones lo ubican en Honduras, pero esta atribución es falsa.

“Captan momento en el una ciudadana es arrollada por un vehículo mientras intentaba cruzar la calle”, dice literalmente una publicación de Facebook, compartida más de 260 veces desde el 5 de agosto.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 9 de octubre de 2025.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 9 de octubre de 2025.

 (Imagen: Facebook )

No es de Honduras

Una búsqueda inversa en Google Lens con un fotograma del video condujo a una nota de TV Azteca Jalisco titulada: “Mujer es atropellada y arrastrada varios metros; su pareja agredió al responsable | VIDEO FUERTE”.

En ese material se observan las mismas imágenes que circulan en redes.

Además, un análisis visual del clip muestra que las placas del vehículo no corresponden al formato hondureño, lo que refuerza que el hecho no ocurrió en Honduras.

LA PRENSA Verifica no encontró el origen del video.

En conclusión, el video se comparte fuera de contexto. Aunque la escena es real, no fue registrada en Honduras.


