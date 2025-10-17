Rixi Moncada no dijo que cerrará la iglesia Católica por “injerencia política”

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una imagen con una supuesta cita de la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, en la que asegura que, cuando asuma la presidencia, eliminará la Iglesia Católica por considerarla una "injerencia política". Sin embargo, es falso. No hay registros de la supuesta propuesta de Moncada en redes sociales. Además, Geovanny Domínguez, director de campaña electoral de Rixi Moncada, confirmó a EH Verifica que la candidata no expresó tales palabras. "En mi gobierno la primera iglesia que cerraremos será la Iglesia Católica por injerencia política", dice textualmente la supuesta cita atribuida a Moncada en la imagen.

Rixi Moncada es la candidata presidencial del Partido Libre para las elecciones generales de 2025. Competirá por la presidencia con Salvador Nasralla, del Partido Liberal; Nasry Asfura, del Partido Nacional; Nelson Ávila, del PINU-SD; y Mario Rivera, de la Democracia Cristiana.

Falsa cita

Una búsqueda con las palabras clave “Rixi Moncada + cerrar + Iglesia Católica + Honduras” no encontró información en fuentes confiables que valide la afirmación. Lo que sí arrojó la pesquisa fue un video en el que Moncada desmintió la narrativa sobre el cierre de iglesias que se le atribuye durante un conversatorio con la comunidad Lenca en La Paz, el pasado 13 de julio de 2025.

"Es completamente falso que yo siquiera piense en cerrar las iglesias a las que acudo constantemente para acompañar, como es la tradición de nuestros pueblos. En los momentos más difíciles es generalmente donde nos toca encontrarnos en las iglesias", aseguró Moncada en su intervención. Contactado por EH Verifica, Geovanny Domínguez, director de campaña electoral de Rixi Moncada, reiteró que la candidata no expresó esas declaraciones. Esta desinformación incluso ha sido amplificada por otros políticos, como el caso del candidato a diputado por el departamento de Choluteca, Mauricio Rivera.

¡Inaceptable! Rixi Moncada no puede jugar con la fe del pueblo. Cerrar la Iglesia Católica sería un ataque frontal a nuestras raíces, nuestra libertad y nuestra dignidad. ¡Honduras no se arrodilla ante el autoritarismo disfrazado de campaña! #ConLaFeNoSeJuega pic.twitter.com/Hn4s1nva0w — Mauricio Rivera🇭🇳 (@MauricioRLTV) October 13, 2025