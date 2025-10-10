La publicación de Bukele sobre la recomendación del partido Morena de apoyar a Nasry Asfura es de 2021

Una búsqueda inversa en Google con palabras clave “Nayib Bukele + elecciones en Honduras + Arena” llevó a una <u><a rel="nofollow" href="https://x.com/nayibbukele/status/1464810502211706880?lang=es">publicación</a></u> difundida en 2021 en la cuenta de X del presidente Nayib Bukele. La publicación del post con fecha del 27 de noviembre de 2021 dice: “No iba a decir nada sobre las elecciones en Honduras, pero les recomiendo a mis hermanos hondureños hacer exactamente lo CONTRARIO de lo que diga ARENA”“Nada de lo que recomiende ARENA puede ser bueno, lo comprobamos con 3 décadas de saqueo y muerte en El Salvador”, agrega la respuesta del mandatario salvadoreño.Por lo tanto, la publicación que circula en redes sociales no corresponde a 2025, sino a 2021, en el contexto de aquellas elecciones generales en Honduras.