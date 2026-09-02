Ley de Justicia Energética permite congelar la tarifa eléctrica hasta por un año

San Pedro Sula, Honduras

Héctor Corrales, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), afirmó que la recién aprobada Ley de Justicia Energética autorizó congelar el precio de la factura eléctrica durante seis meses. "Se introdujo en la ley (de Justicia Energética) congelar el precio de la factura por los próximos seis meses", aseguró (a partir del minuto 24:17).

No obstante, la afirmación es una verdad a medias porque omite contexto relevante. El artículo 1 del proyecto aprobado de la Ley de Justicia Eléctrica congela la tarifa eléctrica por seis meses, pero permite al Congreso Nacional extender la medida por un período igual. Las declaraciones de Corrales surgen luego de que la Ley de Justicia Energética fue aprobada por el Congreso Nacional el 31 de agosto de 2026, con 78 votos a favor, tras varias semanas de discusión y modificaciones al proyecto original. LA PRENSA Verifica pidió comentarios a Corrales sobre su aseveración, pero, hasta el cierre de esta edición, no obtuvo respuesta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Congelamiento de la tarifa

La Ley de Justicia Energética sí establece una medida para evitar que aumente la tarifa que la ENEE cobra al consumidor durante seis meses, pero también permite extenderla por un período igual. Este último punto fue omitido por Corrales. El artículo 1 del proyecto de ley establece una “prohibición transitoria de incremento a la tarifa de energía eléctrica aplicada al consumidor”. Es decir, durante el período establecido, la tarifa que se cobra al usuario no podrá aumentar. La disposición comenzará a aplicarse desde la entrada en vigencia de la ley y tendrá una duración inicial de seis meses, con la posibilidad de extenderse por otros seis meses. El texto señala que la tarifa aplicada por la ENEE al cobro del último recibo generado al usuario “no podrá ser incrementado” durante ese período. Por lo tanto, Corrales sí hace referencia a una medida contemplada en el proyecto aprobado, pero omite que puede extenderse por seis meses más.

Beneficio prorrogable