Shin Fujiyama no dijo que Casa Presidencial ya tiene una placa para su escuela en La Mosquitia ​​​​​​

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una publicación que atribuye al creador de contenido Shin Fujiyama una supuesta declaración en la que asegura haber recibido una llamada de Casa Presidencial para informarle que ya está lista una placa que será colocada en la escuela que construyó en La Mosquitia, Gracias a Dios.
Sin embargo, no hay evidencia que respalde esa afirmación. No existen registros oficiales de que Fujiyama haya realizado esa declaración ni de que Casa Presidencial haya anunciado la elaboración de una placa para colocarla en el centro educativo y presentarlo como una obra construida por el Estado.
“SHIN FUJIYAMA: mi gente me llamaron de casa presidencial diciéndome que la placa para la escuela de la mosquitia ya está lista”, es (literalmente) la presunta cita que ha sido adjudicada a Fujiyama que ha sido replicado en Facebook desde el 30 de agosto.
Shin Fujiyama es un creador de contenido y filántropo japonés-estadounidense conocido en Honduras por sus proyectos educativos. A través de su iniciativa “One Thousand Schools”, busca construir y mejorar 1,000 centros educativos en el país.
Además, ha realizado diferentes actividades para recaudar fondos destinados a estas obras.
Actualmente, Fujiyama trabaja en la construcción de un centro educativo en la comunidad de Umru, en La Mosquitia, Gracias a Dios. La obra forma parte de sus proyectos para mejorar las condiciones en las que los niños reciben su formación educativa.
No hay evidencia
Una búsqueda en Google con palabras clave como “Shin Fujiyama”, “Casa Presidencial”, “placa” y “La Mosquitia”, así como con fragmentos de la supuesta declaración, no localizó registros periodísticos que documenten que Fujiyama haya anunciado que Casa Presidencial lo contactó para informarle que estaba lista una placa destinada al centro educativo.
Una revisión a las publicaciones disponibles en las cuentas oficiales en redes sociales de Shin Fujiyama (Facebook, Instagram, TikTok) tampoco encontró alguna referencia a la supuesta llamada de Casa Presidencial o a la elaboración de una placa para la escuela.
La búsqueda no arrojó publicaciones, videos o declaraciones en las que Fujiyama asegure haber recibido esa comunicación ni que exista una placa gubernamental preparada para el centro educativo de La Mosquitia.
De igual manera, una revisión a las redes sociales de Presidencia en Facebook, X e Instagram tampoco localizó publicaciones o comunicados en los que se refieran a una supuesta placa para la escuela construida en la comunidad de Umru.
En conclusión, es falso que Shin Fujiyama haya dicho que Casa Presidencial lo llamó para informarle que ya está lista una placa para la escuela que construye en La Mosquitia.