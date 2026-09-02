Shin Fujiyama no dijo que Casa Presidencial ya tiene una placa para su escuela en La Mosquitia ​​​​​​

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que atribuye al creador de contenido Shin Fujiyama una supuesta declaración en la que asegura haber recibido una llamada de Casa Presidencial para informarle que ya está lista una placa que será colocada en la escuela que construyó en La Mosquitia, Gracias a Dios. Sin embargo, no hay evidencia que respalde esa afirmación. No existen registros oficiales de que Fujiyama haya realizado esa declaración ni de que Casa Presidencial haya anunciado la elaboración de una placa para colocarla en el centro educativo y presentarlo como una obra construida por el Estado. “SHIN FUJIYAMA: mi gente me llamaron de casa presidencial diciéndome que la placa para la escuela de la mosquitia ya está lista”, es (literalmente) la presunta cita que ha sido adjudicada a Fujiyama que ha sido replicado en Facebook desde el 30 de agosto.

Shin Fujiyama es un creador de contenido y filántropo japonés-estadounidense conocido en Honduras por sus proyectos educativos. A través de su iniciativa “One Thousand Schools”, busca construir y mejorar 1,000 centros educativos en el país. Además, ha realizado diferentes actividades para recaudar fondos destinados a estas obras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Actualmente, Fujiyama trabaja en la construcción de un centro educativo en la comunidad de Umru, en La Mosquitia, Gracias a Dios. La obra forma parte de sus proyectos para mejorar las condiciones en las que los niños reciben su formación educativa.

No hay evidencia