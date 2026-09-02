No es una protesta por la Ley de Justicia Energética: el video es de 2017

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales un video que muestra a una multitud de personas movilizándose sobre un puente, supuestamente en Tegucigalpa, durante una protesta contra la aprobación de la Ley de Justicia Energética.
Sin embargo, el video no corresponde a una manifestación reciente contra la reforma energética. Las imágenes se mueven en internet al menos desde el 3 de diciembre de 2017 y corresponden a las protestas posteriores a las elecciones generales de ese año.
“HONDURAS se va a las calles para evitar la privatización de su Estatal Energética”, dice literalmente el texto sobrepuesto en un clip que ha sido compartido más de 300 veces en TikTok desde el 1 de septiembre.
El Congreso Nacional aprobó el 1 de septiembre de 2026 la reforma energética, después de meses de discusión y negociaciones entre las bancadas. La iniciativa obtuvo 78 votos a favor de diputados de las cinco fuerzas políticas representadas en el Legislativo.
La reforma modifica el marco regulatorio del subsector eléctrico y generó debate político en torno a la participación privada, las facultades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el funcionamiento del mercado eléctrico.
Durante la discusión también surgieron señalamientos sobre una supuesta privatización de la estatal. Ese argumento es utilizado ahora para sacar de contexto un video de 2017.
Video de 2017
LA PRENSA Verifica realizó una búsqueda inversa del video mediante InVID-WeVerify, una extensión de Google Chrome que permitió extraer diferentes fotogramas de la grabación difundida en TikTok.
Al rastrear esos fotogramas, se localizó el mismo video en una publicación de Facebook fechada el 3 de diciembre de 2017. Se trata del registro más antiguo identificado por LA PRENSA Verifica durante la búsqueda.
La fecha coincide con las movilizaciones poselectorales desarrolladas ese día en Tegucigalpa. LA PRENSA documentó que miles de hondureños salieron a las calles de la capital en apoyo a la Alianza de Oposición y en rechazo a los resultados que proporcionaba el entonces Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Por tanto, las imágenes fueron grabadas más de ocho años antes de la actual reforma energética y están siendo reutilizadas en un contexto diferente al original.
En conclusión, es falso que el video muestre una protesta actual contra la reforma energética. La grabación tiene registros en internet desde el 3 de diciembre de 2017 y corresponde al contexto de las manifestaciones posteriores a las elecciones generales de ese año.