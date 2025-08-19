Foto de Kilvett Bertrand es del 9 de agosto con el Partido Nacional, no del 16 en la caminata de iglesias

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula una foto del candidato a diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, con una camisa con la bandera de Honduras y el texto ‘Defensores de Honduras’, que se afirma fue tomada durante la Caminata de Oración por Honduras organizada por las iglesias el sábado 16 de agosto de 2025. Sin embargo, esto es falso. En realidad, la fotografía de Bertrand corresponde a una movilización del grupo ‘Defensores de Honduras’ realizada el 9 de agosto de 2025, y no a la caminata convocada por la Iglesia Católica y la Confraternidad Evangélica el sábado 16 de agosto. “El pastor y saCERDOte Kilvett Z. Bertrand participando en la marcha de las "iglesias" católica y Evangélica ayer. Estos "cristianos" son los que quiere la confraternidad Evangélica y la parroquia”, dice textualmente en la descripción de una publicación de Facebook difundida el 17 de agosto de 2025.

Defensores de Honduras es un movimiento ciudadano integrado por representantes de diversos sectores sociales, incluidos líderes empresariales, religiosos, académicos, gremiales, policías y militares retirados, así como jóvenes y miembros de la sociedad civil. La plataforma tiene como objetivo defender la democracia y el orden constitucional. El 16 de agosto de 2025 se llevó a cabo la Caminata de Oración por Honduras, convocada por la Iglesia Católica y la Confraternidad Evangélica, en la que se restringió la participación de políticos. El evento reunió a miles de personas en todo el país, quienes marcharon pacíficamente con mensajes de fe, oración y llamados a la paz.

Fuera de contexto

LA PRENSA Verifica realizó una búsqueda inversa de la imagen viral y la encontró en una publicación de Kilvett Bertrand en Instagram del 9 de agosto de 2025. La fotografía corresponde a la octava imagen del carrusel. En la descripción del posteo, Bertrand indica que la serie de fotografías corresponde a una movilización de la Plataforma Defensores de Honduras, y no a la caminata de las iglesias realizada el sábado 16 de agosto.

Al buscar con palabras claves “Plataforma Defensores de Honduras + Partido Nacional + 9 de agosto” se encontró una nota de Hondudiario. El artículo informa que el plantón se realizó el 9 de agosto -ocho días antes de la caminata de las iglesias- con el objetivo de exigir a las Fuerzas Armadas que cumplieran su función de defender la democracia y al Ministerio Público que detuviera las acusaciones contra las consejeras del Consejo Nacional Electoral. La actividad contó con la participación de militantes del Partido Nacional, del Partido Liberal y de agrupaciones religiosas. Además, LA PRENSA Verifica detectó que la foto fue difundida por periodistas y medios de comunicación estatales que, de forma errónea, la vincularon a la caminata religiosa del 16 de agosto.