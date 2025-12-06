Fiscal general ordenó a la ATIC ingresar al CNE en julio del 2025, no en diciembre

San Pedro Sula, Honduras
Circula como actual un video en redes sociales en la que el fiscal general, Johel Zelaya, ordenó el ingreso y decomiso de documentos por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) al Consejo Nacional Electoral (CNE).
De acuerdo a la entrada del post, la acción se da por denuncias de conspiración de fraude y extorsión de los consejeros del órgano electoral.
No obstante, la secuencia no es reciente. La grabación corresponde al 30 de julio del 2025, cuando Zelaya, en conferencia de prensa, realizó la petición por una supuesta conspiración al proceso electoral.
"El fiscal general ordena a la ATIC ingresar de inmediato al consejo nacional electoral para recolectar pruebas y documentación clavé, el MP investigará denuncias de Conspiración Fraude y extorsión señalamientos mutuos entre los consejeros del ente electoral", dice la entrada de una publicación de X que tiene más de 36,000 visualizaciones desde el 5 de diciembre del 2025.
Las elecciones generales en Honduras se desarrollaron el domingo 30 de noviembre del 2025.
Hasta las 6 de la tarde del 5 de diciembre del 2025, en el conteo de votos, Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, registraba 1,123,321 votos, mientras Salvador Nasralla, aspirante del Partido Liberal, sumaba 1,112,570.
Rixi Moncada, aspirante del Partido Liberal contaba con 543,675 votos, Nelson Ávila del Pinu con 23,398 y Mario Rivera de la Democracia Crisitiana con 4,882 votos.
Es de julio
Una búsqueda inversa en Google con una captura de pantalla del video, usando la herramienta Invid We Verify, llevó a un video publicado por el canal de Hoy Mismo titulado: "Hoy Mismo a. m. - 30 de julio de 2025" publicado el 30 de julio de 2025.
Desde la hora 2:42:43 al 2:45:43 de la secuencia, se puede escuchar las declaraciones que utilizada la publicación para sacar de contexto el clip.
En la secuencia, Zelaya afirma: “Le informo al pueblo hondureño que he ordenado a la agencia técnica de investigación que entre de manera inmediata al CNE que recolecte las pruebas que tiene que recolectar que recolecte la documentación que tiene que estar en poder del Ministerio Público para investigar las denuncias de conspiración, las denuncias de extorsión”.
El clip agrega: “Las denuncias que se han hecho entre sí los tres consejeros que no están respondiendo a los intereses de este país”.
Según Zelaya, la medida respondía a denuncias de “conspiración, extorsión y traición a la patria” entre consejeros, que aseguró buscaban sabotear el cronograma electoral, luego que el pleno sumara varias semanas sin sesionar.
Esto confirma que el hecho no corresponde al contexto postelectoral, sino meses antes del desarrollo de los comicios electorales.
Por lo tanto, la grabación en la que el fiscal general ordenó a la ATIC ingresar al CNE es antigua: corresponde al 30 de julio de 2025, cuando Zelaya dio esa orden durante una conferencia de prensa por denuncias de presunta conspiración y extorsión entre los consejeros del CNE, meses antes de las elecciones generales del 30 de noviembre.