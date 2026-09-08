Gerzon Velásquez omite que San Pedro Sula salió del ranking durante gobierno de Xiomara

San Pedro Sula, Honduras

“San Pedro Sula no está ni siquiera en el ranking de las 50 ciudades más violentas”, afirmó Gerzon Velásquez, secretario de Seguridad, a partir del segundo 12 de un video publicado en Facebook .

La afirmación es una verdad a medias porque, aunque San Pedro Sula efectivamente no aparece en las dos ediciones más recientes del Ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, omite un elemento temporal relevante. El listado, elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP), dejó fuera a San Pedro Sula con los datos correspondientes a 2024, durante el gobierno de Xiomara Castro. Por tanto, la salida de la ciudad del ranking no ocurrió con cifras generadas durante la actual administración del presidente Nasry Asfura. Las declaraciones de Gerzon Velásquez surgieron después de que la Secretaría de Seguridad anunció una nueva fase operativa en San Pedro Sula, con mayor despliegue de agentes y fortalecimiento de los recursos policiales para enfrentar la criminalidad, la extorsión y otros delitos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El sector empresarial planteó a las autoridades su preocupación por problemas de seguridad que todavía afectan al Valle de Sula. Entre las situaciones señaladas están los robos en viviendas y negocios, los asaltos y la extorsión. LA PRENSA Verifica consultó a Velásquez sobre su afirmación y el contexto temporal de los datos, pero hasta el cierre de este fact-checking no obtuvo respuesta.

Exclusión de San Pedro Sula

El ranking del CCSPJP compara ciudades de 300,000 habitantes o más y utiliza como principal indicador la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. En la edición correspondiente a 2023 , San Pedro Sula todavía figuraba entre las 50 ciudades incluidas en el estudio. La ciudad ocupaba la posición 50, mientras que el Distrito Central, que comprende Tegucigalpa y Comayagüela, se encontraba en el puesto 48. La situación cambió en el Ranking 2024 , presentado por el CCSPJP el 19 de febrero de 2025. En esa edición, tanto San Pedro Sula como el Distrito Central quedaron fuera de las primeras 50 posiciones, por lo que Honduras dejó de tener ciudades dentro de la clasificación. Para San Pedro Sula, el organismo contabilizó 160 homicidios y una población estimada de 674,968 habitantes durante 2024. Con esos datos calculó una tasa de 23.70 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a la registrada por la ciudad que ocupó la posición 50. El Distrito Central también quedó fuera ese año. Según el documento metodológico, registró 237 homicidios entre una población estimada de 1,148,270 habitantes, equivalente a una tasa de 20.64 homicidios por cada 100,000 habitantes. El CCSPJP indicó expresamente que ambas ciudades hondureñas salieron del ranking porque presentaron tasas inferiores a la registrada por la ciudad ubicada en el puesto 50. Esos resultados corresponden a 2024, cuando Xiomara Castro ejercía la Presidencia de Honduras. Castro asumió el Poder Ejecutivo el 27 de enero de 2022 y gobernó durante el período constitucional 2022-2026.

Fuera en 2025