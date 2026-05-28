Reformas de 2019 definieron actual CNE sin asignación partidaria obligatoria en su integración

San Pedro Sula, Honduras

Rashid Mejía, diputado liberal, afirmó que, según la Ley Electoral, ni Libertad y Refundación (Libre) ni ningún otro partido político debe tener representación directa dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE). El congresista también señaló que la inclusión de Libre en el órgano electoral fue aprobada desde 2017. “La ley no dice que tiene que ser una representación del partido Libertad y Refundación o de X partido; así ha estado desde 2017, cuando se aprobó la inclusión del partido Libertad y Refundación al Consejo Nacional Electoral”, aseguró (desde el minuto 16:35).

No obstante, su aseveración es engañosa. Aunque la Ley Electoral y la Constitución no establecen que los cargos del CNE deban pertenecer obligatoriamente a un partido político, su declaración mezcla un dato correcto con una interpretación incorrecta sobre la supuesta inclusión de Libre en 2017. En realidad, el actual modelo del CNE fue establecido con las reformas electorales de 2019, aprobadas después de la crisis poselectoral derivada de las elecciones generales de 2017. La normativa vigente establece que los consejeros son electos por el Congreso Nacional, sin una asignación partidaria obligatoria, aunque los partidos políticos participan en el proceso de nominación y negociación política. La declaración de Mejía surge en el contexto de las negociaciones internas de las bancadas que integran el Congreso Nacional para la elección de las vacantes en el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). LA PRENSA Verifica pidió comentarios a Mejía, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Ley no obliga representación de partidos