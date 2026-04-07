Honduras no tuvo los combustibles más caros de Centroamérica, pese a lo que afirma Jack Uriarte

San Pedro Sula, Honduras

Jack Uriarte, diputado del Partido Nacional, tomó como base los precios de los combustibles vigentes en la semana del 11 de julio de 2022 para afirmar que Honduras tuvo los carburantes más caros de Centroamérica. En el gobierno del partido Libre “tuvieron los precios de los combustibles más caros de Centroamérica a 146.57” lempiras, aseguró el parlamentario suplente en una publicación de X/Twitter realizada el 4 de abril de 2026.

Sin embargo, esa afirmación es falsa. De acuerdo con datos oficiales recopilados por LA PRENSA Verifica a partir de instituciones regionales encargadas de monitorear los precios de los combustibles, Honduras ocupó el segundo lugar con los carburantes más caros de Centroamérica, solo por detrás de Costa Rica. El análisis incluyó los precios de la gasolina superior, la gasolina regular y el diésel. Para facilitar la comparación regional, los valores fueron convertidos a dólares. Cabe precisar que, en julio de 2022, Honduras alcanzó su pico histórico en los precios de los combustibles. En ese período, la gasolina superior llegó a 146.56 lempiras por galón, la gasolina regular a 126.41 lempiras y el diésel a 124.47 lempiras. Esos fueron los valores más altos registrados en el país durante ese año. Consultado por LA PRENSA Verifica, Uriarte mantuvo su aseveración inicial y reiteró: “Los precios más altos de combustibles los tuvo el gobierno de Xiomara Castro”.

En segundo lugar

LA PRENSA Verifica recopiló los precios de la gasolina superior, la gasolina regular y el diésel en seis de los siete países de Centroamérica: El Salvador, Panamá, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. Las fuentes consultadas incluyen entidades oficiales como la Secretaría de Energía (SEN) de Honduras, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) de El Salvador, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) de Guatemala y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), entre otras. Para hacer una comparación homogénea, los precios fueron convertidos a dólares estadounidenses con base en los tipos de cambio vigentes al 11 de julio de 2022. Esto permitió contrastar los valores regionales, ya que cada país reporta los precios en su moneda local. Los datos muestran que Honduras no ocupó el primer lugar entre los países con los combustibles más caros durante la semana del 11 de julio de 2022, período al que hizo referencia Uriarte. En ese mes, Honduras registró precios de 146.56 lempiras por galón de gasolina superior, 126.41 lempiras por galón de gasolina regular y 124.47 lempiras por galón de diésel. Aunque esos valores se ubicaron entre los más altos de Centroamérica, no fueron los mayores. Costa Rica reportó precios superiores en los tres tipos de combustible: 6.12 dólares en gasolina superior, 5.98 dólares en gasolina regular y 5.45 dólares en diésel. En Nicaragua, los precios fueron menores: 5.11 dólares en gasolina superior, 4.98 dólares en gasolina regular y 4.55 dólares en diésel. Panamá mostró un comportamiento intermedio, con precios de 5.21 dólares en gasolina superior, 4.82 dólares en gasolina regular y 5.05 dólares en diésel. En Guatemala, los valores fueron más bajos: 4.62 dólares en gasolina superior, 4.49 dólares en gasolina regular y 4.41 dólares en diésel. El Salvador registró los precios más bajos de la región, con 4.31 dólares en gasolina superior, 4.15 dólares en gasolina regular y 4.14 dólares en diésel.