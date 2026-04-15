Nada prueba que la comisión especial del juicio político contra Mario Morazán haya usado ChatGPT para formular preguntas

San Pedro Sula, Honduras
Nada prueba que la comisión especial que sustancia el juicio político contra el magistrado suspendido del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, haya usado ChatGPT para formular las preguntas planteadas durante la audiencia, pese a lo que asegura una publicación difundida en redes sociales.
Mensajes compartidos en Facebook sostienen (literalmente) que la “Comisión de Juicio Político usó ChatGPT para hacer preguntas a Mario Morzán”, una afirmación que circula en una imagen publicada desde el 13 de abril y compartida más de 200 veces.
El Congreso Nacional inició ese día el proceso de juicio político contra varios funcionarios vinculados a organismos electorales, entre ellos Morazán, magistrado del TJE, y Marlon Ochoa, consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Las denuncias que dieron paso al procedimiento fueron presentadas por ciudadanos y organizaciones de sociedad civil ante la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia.
Entre los señalamientos figuran supuestas actuaciones contrarias a la Constitución, así como presunta negligencia e incompetencia en el ejercicio del cargo.
La comisión especial está conformada por nueve diputados: Tania Pinto, presidenta; Lissi Matute Cano, vicepresidenta; Alberto Cruz, secretario; y los congresistas Saraí Espinal, Kilvett Bertrand, Sara Zavala, Luz Ernestina Mejía, Arnold Burgos y Alejandra Vallecillo.
Sin evidencia de la acusación
La publicación viral no aporta ninguna prueba de que los miembros de la comisión especial hayan utilizado ChatGPT para redactar o formular las preguntas dirigidas a Mario Morazán durante la audiencia de juicio político.
Una búsqueda en Google con palabras clave relacionadas con la comisión especial, ChatGPT, juicio político y Mario Morazán no arrojó resultados en medios de comunicación ni en fuentes confiables que respalden esa afirmación.
Tampoco en la transmisión pública de la audiencia se observa que los diputados hayan utilizado ChatGPT al momento de intervenir o formular preguntas al funcionario suspendido del TJE.
La narrativa circula, además, en un contexto en el que también se han difundido otras publicaciones que atribuyen a la diputada Saraí Espinal una supuesta admisión sobre el uso de ChatGPT para mejorar sus intervenciones.
Sin embargo, tampoco existe registro público que confirme esa afirmación.
Por tanto, no hay evidencia que respalde la versión viral de que la comisión especial del juicio político contra Mario Morazán usó ChatGPT para elaborar las preguntas formuladas durante la audiencia.